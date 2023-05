Großaitingen

12:00 Uhr

Reinhartshofer Kinder- und Jugendfeuerwehr geht an den Start

Plus In Reinhartshofen wird der Nachwuchs früh gefördert. Gemeinderäte betrachten ein Bauvorhaben für altengerechtes Wohnen kritisch.

Von Hieronymus Schneider

Schon im Dezember hatte der Reinhartshofer Feuerwehrkommandant Manuel Siegel der Gemeinde mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für die Gründung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr erfüllt sind. Acht Mädchen und Buben zwischen sieben und elf Jahren möchten aufgenommen werden. Bürgermeister Erwin Goßner hat als oberster Dienstherr der Ortsfeuerwehren seine Zustimmung erteilt. Zur Gründung ist aber auch die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich. Diese wurde einstimmig erteilt und so kann die Kinder- und Jugendfeuerwehr Reinhartshofen offiziell zum 1. Juni an den Start gehen. Die Gemeindeverwaltung wird bei der Bayerischen Versicherungskammer einen Zuschuss zum Aufbau des Feuerwehrnachwuchses beantragen. Schließlich liege deren Ausbildung ja auch im Interesse der Brandversicherung.

Es gibt noch Unstimmigkeiten in den Unterlagen

Eine Bauvoranfrage für eine altengerechte Wohnanlage an der Straße „Am Wiesherrgottle“ am nördlichen Ortsausgang wurde ausgiebig diskutiert. Bereits im Dezember war eine Zustimmung des Gemeinderats in Aussicht gestellt worden, allerdings war damals noch von betreuten Wohnungen die Rede. In der nun vorgelegten Anfrage wurde ein Gebäude mit drei Vollgeschossen plus Dachgeschoss in Pult- oder Satteldachform vorgesehen. Aufgrund der Hanglage des Grundstücks wären von der Ostseite aus nur zwei Vollgeschosse sichtbar. Da es sich um altengerechte Wohnungen handelt, wurden abweichend von der Stellplatzsatzung nur eineinhalb statt zwei Stellplätze pro Wohnung vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

