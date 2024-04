Richtfest: In Großaitingen entsteht eine neue Kinderkrippe

Neben dem Kindergarten wird an der Bahnhofstraße ein Gebäude in Holz-Modulbauweise für zwei Gruppen erstellt.

Mit dem Richtspruch des Zimmerermeisters Peter Glaß wurde das Erreichen der Gebäudehöhe der Kinderkrippe an der Bahnhofstraße gefeiert. In zwei Tagen haben die Arbeiter die im Betrieb vorgefertigten elf Holzbaumodule auf dem Betonfundament aufgerichtet.

Zimmermann Peter Glaß leerte das erste Glas nach dem Richtspruch. Foto: Hieronymus Schneider

Bürgermeister Erwin Goßner und Pfarrer Hubert Ratzinger freuten sich als Vertreter der Gemeinde und der Pfarrei als Träger darüber, dass die Kinderkrippe als Ergänzung zum Kindergarten St. Walburga nun zum kommenden Kindergartenjahr fertiggestellt werden kann. „Viele Eltern und Alleinerziehende warten darauf und fragen, ob ihr Kind einen Platz bekommt und sie eine Arbeitsstelle annehmen können“, sagte Pfarrer Ratzinger bei der Segnung der Räume und der Arbeiter. Denn bis zum Einzug muss noch das Dach gedeckt, die Heizung verlegt und die Räume eingerichtet werden. Im September sollen dann zwei Gruppen mit etwa 50 Kindern unter drei Jahren in die neuen etwa 350 Quadratmeter großen Räume Haus einziehen. „Doch genauso wichtig wie der Bau ist es, gutes Personal für die Betreuung der Kinder zu finden“, waren sich der Bürgermeister und der Pfarrer einig.

So sieht das neue Gebäude aus

Das eingeschossige Gebäude ohne Keller steht in Ost-West-Richtung und ist knapp 32 Meter lang und zehn Meter breit. Auf dem Satteldach wird eine Photovoltaikanlage installiert. Die Wandhöhe beträgt 3,45 Meter und die Firsthöhe 5,75 Meter. Der Zugang erfolgt von der Ostseite mit einer flachen Rampe zum Eingang an der Nordseite. Daran schließt sich der Windfang und die Garderobe an. Daneben befindet sich das Büro der Krippenleitung und nach Süden der Speiseraum.

Im östlichen Gebäudeteil sind die Küche mit einem Personalzimmer, ein Elternwarteraum, sowie ein Lager- und Technikraum und zwei Toiletten vorgesehen. Die beiden Gruppenräume mit je rund 40 Quadratmetern werden im westlichen Gebäudetrakt untergebracht, daran schließen sich zwei Ruheräume und die Sanitäranlagen für die Kinder an. Der Plan wurde von Architekt Oliver Stuke erstellt und die Bauausführung von Stefan Winziger vom technischen Bauamt der Gemeinde geleitet. Die Kosten werden auf rund 2,75 Millionen Euro veranschlagt.