Schuh im Gaspedal verhakt: Seniorin fährt gegen Fahrradständer

Eine 79-jährige Frau ist beim Rückwärtsausparken in Großaitingen in einen Fahrradständer gekracht. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Am gestrigen Donnerstagabend gegen 20 Uhr wollte eine 79-jährige Frau mit ihrem Pkw aus dem Parkplatz am Friedhof in der Friedenstraße rückwärts ausparken. Dabei verhakte sich ihr Schuh derart am Gaspedal, dass sie in zügigem Tempo ungebremst gegen einen Fahrradständer fuhr. Sie verursachte damit einen erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Verletzt wurde die Dame bei dem Unfall zum Glück nicht. (AZ)