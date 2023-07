Großaitingen

19:00 Uhr

Schutzkonzept der Pfarrei gegen sexualisierte Gewalt ist fertig

Plus Mit ihrem Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt hat die Pfarreiengemeinschaft Großaitingen Pionierarbeit in der Diözese geleistet. Was in dem Papier steht.

Von Moni Treutler-Walle Artikel anhören Shape

Als eine der ersten Pfarreiengemeinschaften (PG) in der Diözese Augsburg hat Großaitingen, zu der die Pfarreien Großaitingen, Kleinaitingen, Oberottmarshausen, Reinhartshofen und Wehringen gehören, ein "Institutionelles Schutzkonzept" erarbeitet und der Diözese vorgelegt. Generalvikar Dr. Wolfgang Hacker erteilte nun die Freigabe und Anerkennung. In 19 Sitzungen und umfangreicher Detailarbeit hat die PG Großaitingen das Papier erstellt. Die Diözese hatte nach den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche an alle Gemeinden des Bistums den verbindlichen Auftrag erteilt, bis 2026 ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt zu erarbeiten und dem Generalvikar vorzulegen. Begleitet wurde die Arbeitsgruppe von zwei Präventionsbeauftragten der Diözese Augsburg.

Für Pfarrer Hubert Ratzinger ist die Fertigstellung ein wichtiger Meilenstein für das Zusammenleben innerhalb der Gemeinde: „Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für einen guten und achtsamen Umgang in unseren Gruppen von Jung bis Alt zu schaffen und anhand von Leitlinien auch regelmäßig zu evaluieren. Sexualisierte Gewalt gerade auch im Wort ist dabei ein wichtiger Bereich, aber es geht auch darum, jede Übergriffigkeit im Umgang mit uns anvertrauten Menschen von vorneherein abzustellen“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen