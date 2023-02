Schwankend ins Auto: Alkoholfahrt hat Folgen

Eine Passantin verständigt in Großaitingen die Polizei, die einem Alkoholfahrer auf die Spur kommt.

Seinen Führerschein los ist ein Mann, der am Sonntag in Großaitingen schwankend in sein Auto gestiegen und dann losgefahren war. In Schwabmünchen hatte die Alkoholfahrt Folgen.

Laut Polizeibericht prallte der Mann in der Augsburger Straße gegen die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen. Um den Schaden von rund 1000 Euro kümmerte er sich nicht. Stattdessen setzte er seine Fahrt in den südlichen Landkreis fort. Die Polizei kam ihm schließlich auf die Spur.

Aufmerksame Passantin ruft bei der Polizei an

Denn in Großaitingen hatte eine Passantin den Mann beobachtet, wie er gegen 16.15 Uhr schwankend zu seinem Auto gegangen und dann losgefahren war. Über das Kennzeichen gelang es der Polizei, die Adresse des Manns herauszufinden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Anschließend musste der 31-Jährige zu Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich jetzt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Unfallflucht verantworten.

Es wird verstärkt kontrolliert

Die Polizei appelliert zum Faschingsendspurt, sich keinesfalls nach Alkoholkonsum ans Steuer zu setzen. Sie kündigt gleichzeitig an: "Wir werden das Faschingstreiben im Auge behalten. Der Fokus ist größer als sonst", sagt Tobias Kellermann von der Inspektion Bobingen. Es werde verstärkt kontrolliert. Die Polizei konnte in den vergangenen Tagen immer wieder Alkoholfahrten nach Kontrollen beenden. (mcz)