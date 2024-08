Sie beschritt neue Wege

Sie ist schon länger im Kindergarten St. Nikolaus, als das Gebäude steht, das ihn heute beherbergt. Karin Schuller begann ihre Tätigkeit als Erzieherin 1990. Damals befand sich der Kindergarten noch im Tirolerweg unter kirchlicher Trägerschaft. Es dauerte nicht lange und sie übernahm die Leitung. Das war auch der Grund für ihren Wohnortwechsel von Bobingen nach Großaitingen. Elf Jahre später zog sie mit ihrem Team und den Kindern in den neu erbauten Kindergarten am Mittelstetter Weg.

Wertschätzendes und Respektvolles Miteinander

Seit dieser Zeit wird der Kindergarten von der Gemeinde getragen, behielt aber seinen alten Namen. Unter der Leitung von Karin Schuller wurde er um eine zweigruppige Kinderkrippe erweitert. Ihre Idee eines Waldkindergartens konnte ab September 2021 verwirklicht werden. Dadurch wurden viele zusätzliche Plätze geschaffen und das Angebot für die Kinder vielfältiger. Ihre Mitarbeiterinnen und Bürgermeister Erwin Goßner schätzten sie als kluge Mentorin und stetes Vorbild. Ihre Leitung übte sie in all den Jahren immer an den Kindern und deren familiären Umfeld orientiert aus. Ein großes Anliegen war ihr, den Kindern in einer durch Medien und Konsum geprägten Welt ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander zu vermitteln. „Der Druck auf die Familien wächst und wird von denen auch auf die Kindergartenleitung übertragen“, sagte Schuller beim Abschied in Leitungsfunktion. Und Bürgermeister Goßner ergänzte, dass sie sehr viel Druck ausgeglichen und von der Gemeinde abgehalten habe.

Kampf um bessere Bedingungen

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, beschäftigte Karin Schuller ab 2019 Hauswirtschafterinnen mit der Qualifikation zur Tagesmutter – zur Entlastung der pädagogischen Fachkräfte. Damit beschritt sie neue Wege, noch bevor dies von der Bayerischen Staatsregierung empfohlen wurde. Im ständigen Kampf um bessere Bedingungen für Kinder und Personal reichte sie mehrere Petitionen beim Landtag ein. Nun geht Karin Schuller in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Sie will ab jetzt das Leben ohne Zeitdruck genießen. Ihre Nachfolge tritt Petra Biber an, die ihr seit 2021 als stellvertretende Leitung zur Seite stand. „Ich übernehme eine große Aufgabe und einen Schatz für das Team und die Kinder, den ich hier möglichst bis zu meiner Rente bewahren möchte“, freut sich die neue Kindergartenleiterin von St. Nikolaus.