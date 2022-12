Sieg und Niederlage für die Singoldschützen

Die erste Luftgewehr-Mannschaft der Singoldschützen Großaitingen steht nach dem jüngsten Wettkampftag auf Platz vier.

Nach den beiden letzten Niederlagen starteten die Schützen aus Großaitingen mit Kampfeslust in den vierten Wettkampftag der Saison. Ausrichter war der Verein FSG Kempten, welcher am vergangenen Wettkampftag einen Sieg gegen die Singoldschützen verzeichnen konnte.

Die Luftgewehrmannschaft aus Großaitingen startete im ersten Wettkampf des Tages gegen die Mannschaft des SV Hubertus Pobenhausen. Durch die digitale Ausstattung des Gastgebers FSG Kempten machte ein digitaler Stream über die Plattform YouTube es auch für nicht anwesende Interessenten möglich, den Wettkampf live mitzuerleben. Nach einem Wettkampf, in dem die Singoldschützen stark begannen, waren die Gegner zuletzt in drei von fünf Paarungen stärker. Nur Barbara Bleicher auf Position eins (395 zu 393) und Myriam Strässle auf Position zwei (393 zu 384) konnten sich einen Punkt für Großaitingen sichern. Dominik Mayer auf Position drei (384 zu 387), Robin Wagner auf Position vier (383 zu 386) und Simon Mayer auf Position fünf (379 zu 386) verloren mit nur wenigen Ringen unterschied gegen die Schützen aus Pobenhausen.

Singoldschützen Großaitingen: Dominik Mayer muss passen

Nach einer kurzen Pause ging es direkt weiter für die Schützen aus Großaitingen. Aufgrund körperlicher Beschwerden musste Dominik Mayer, der die Mannschaft auf Position drei vertritt, den zweiten Wettkampf des Tages aussetzen. Als Ersatzschütze sprang der Mannschaftsführer Fridolin Mayr auf Position fünf ein. So wurden die Schützen Robin Wagner und Simon Mayer von Position vier und fünf um jeweils eine Position nach oben versetzt.

Der zweite Gegner des Tages waren die Schützen des SV Vöhringen. Trotz der ereignisreichen kurzen Pause starteten die Singoldschützen stark in den ersten Wettkampf der Rückrunde. Mit einem konstanten Tagesergebnis erzielte Barbara Bleicher auf Position eins 395 Ringe und gewann so gegen ihre Gegnerin mit drei Ringen Vorsprung. Schwerer war es für ihre Schützenkollegin Myriam Strässle. Unterstützt wurde sie vom ausgeschiedenen Dominik Mayer, der trotz Beschwerden als Betreuer bei seiner Mannschaft blieb. Am Ende reichte es jedoch mit 387 Ringen nicht für den Gewinn gegen den Gegner aus Vöhringen. Auf Position drei gewann Robin Wagner trotzt Positionsänderung mit 389 zu 381 Ringen und holte sich so den zweiten Punkt für Großaitingen. Mit nur einem Ring unterschied verlor jedoch Simon Mayer auf Position fünf mit 378 zu 379 Ringen. Fridolin Mayr auf Position fünf hatte ebenfalls Schwierigkeiten in diesem Wettkampf. Als Schütze ist er diese Saison zum ersten Mal im Einsatz und hatte nach eigenen Aussagen starke Probleme, in den Wettkampfmodus zu finden. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gewann der Mannschaftsführer von Großaitingen mit 375 zu 366 und holte sich den dritten Punkt für die Singoldschützen.

Trotz des Sieges mit drei Punkten im zweiten Wettkampf sanken die Schützen aus Großaitingen auf Platz vier der Bayernliga Süd-West-Tabelle. Mit 24 Einzelpunkten stehen sie nur knapp hinter Platz drei, den Schützen der SG Winterlust Staudheim (25 Einzelpunkte). Nach der Winterpause starten die Schützen aus Singold Großaitingen im neuen Jahr am 15. Januar in den fünften von sieben Wettkampftagen.