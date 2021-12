Singoldschützen gehen erneut leer aus

Die Singoldschützen Großaitingen bleiben nach zwei unglücklichen Niederlagen am Tabellenende der zweiten Bundesliga.

Ohne ihre beiden Stammschützen Ralf Wieler und Tobias Gsöll sind die Singoldschützen Großaitingen nach Ortenburg gereist zur fünften Runde in der zweiten Bundesliga. Wie schon so häufig fehlte das Glück, sodass man erneut leer ausging.

Die Großaitinger Luftpistolenschützen bestritten im Schützenheim der Adlerschützen Unteriglbach ihren ersten Wettkampf gegen die zweite Mannschaft aus Waldkirch. Durch den urlaubsbedingten Wegfall von Ralf Wieler und Tobias Gsöll startete auf Position drei der Mannschaftsführer Artur Pfitzner und auf Position fünf der eingesprungene Ersatzschütze Siegfried Jungwirth für die Singoldschützen.

Wilhelm Hämmerle zeigt eine starke Leistung

Siegfried Jungwirth hatte es im ersten Aufeinandertreffen mit dem Waldkirchner Andreas Schlasha zu tun. Beide fingen recht zurückhaltend an. Dann aber erhöhte der Waldkirchner den Abstand auf zehn Punkte, was der Großaitinger Schütze nicht mehr aufholen konnte. Die Partie endete mit 356:343. Wilhelm Hämmerle startete an diesem Wettkampftag auf Position vier. Er legte sehr gut los und ließ seinen Gegner in dieser Parte keine wirkliche Chance und dominierte die Partie. Wilhelm Hämmerle holte mit 363:349 den ersten Mannschaftspunkt für Großaitingen.

Artur Pfitzner tat sich gegen Simon Rogg extrem schwer. Der Waldkirchner startete sehr energisch mit 97 und mit 90 und am Ende des Wettkampfes stand ein klarer Sieg von 369:361 für die Wadlkrichner. Ebenfalls einen furiosen Start legte die Waldkirchner Schützin Larissa Böck hin. Am Ende musste sich der an Position zwei startende Florian Gollinger mit 361:373 geschlagen geben, sodass der Sieg für Waldkirchen feststand. . Alexander Leuchte hätte bei einem Sieg noch einen wichtigen Einzelpunkt für die Großaitinger Luftpistolenschützen einholen können, hatte aber Pech, als sich beim Absetzen der Waffe ein Schuss löste, der auf einer vier landete. Trotzdem gab er nicht auf und musste sich in einem spannenden Duell mit 372:373 Ringen geschlagen geben, sodass es am Ende eine 1:4-Niederlage gab.

Erst im letzten Duelle fiel die Entscheidung

In der zweiten Partie ging es gegen die Gastgeber aus Unteriglbach. Auch hier konnte der Großaitinger Ersatzschütze Siegfried Jungwirth nichts gegen seine Gegnerin Sophie Mayer ausrichten und unterlag mit 348:369. Erneut holte Wilhelm Hämmerle mit 363:361 ein Punkt für Großaitingen und glich mit einem knappen Sieg aus. Auf Position zwei startete Florian Gollinger für die Singoldschützen, der sich knapp mit 367:370 geschlagen geben musste - Unterigelbach ging mit 2:1 in Führung. Auf Position eins ging es ebenso sehr spannend zu, Alexander Leuchtle lieferte sich mit Pavel Skopovy einen sehr ausgeglichen und für die Zuschauer spannenden Wettkampf. Es war bis zum vorletzten Schuss war nicht klar, wer als Sieger vom Stand gehen würde. Mit einer starken Leistung holte Alexander Leuchtle beim 374:372 den Ausgleich für Großaitingen. In der letzten Partie auf Position drei musste, der für Ralf Wieler eingesprungen Mannschaftsführer Artur Pfitzner an den Stand gehen. Auch diese Partie verlief sehr ausgeglichen, doch am Ende stand eine knappe 351:353-Niederlage, sodass man auch den zweiten Wettkampf verlor.

Dadurch stehen die Großaitinger Schützen weiterhin am Tabellenende der zweiten Bundesliga Süd. Am 16. Januar wird die letzte Runde der Liga ausgeschossen. Dank der spannenden Tabellenkonstellation könnten sich die Großaitinger mit zwei Siegen gegen FSG Prien und den Tabellendritten, die Bogenschützen Grund, noch vom Tabellenende verabschieden. (AZ)