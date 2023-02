Singoldschützen Großaitingen unter neuer Führung

Volker Schulte übernimmt das ein Jahr lang verwaiste Amt des Ersten Schützenmeisters. Helmut Geiger ist jetzt Ehrenschützenmeister.

Die Ungewissheit um die Zukunft der Großaitinger Singoldschützen ist beendet, denn es wurde bei der Generalversammlung ein neuer Schützenmeister gefunden.

Als der bisher kommissarisch den Verein leitende Zweite Schützenmeister Gerhard Scheifele die Versammlung eröffnete, lag durchaus noch Spannung in der Luft. „Es ist fünf vor zwölf für unseren Verein, wenn heute wieder niemand gefunden wird, der die Verantwortung übernimmt“, appellierte Scheifele und erklärte, dass er dieses Amt nicht übernehmen könne.

Angriffe gegen den früheren Schützenmeister

Die Führungsposition war verwaist, weil der gewählte Schützenmeister Helmut Geiger in der Versammlung des Jahres 2022 zurücktrat, nachdem sein Haus zweimal unmittelbar vor der Generalversammlung von unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert und herabwürdigende Briefe an mehrere Personen verschickt worden waren.

Bei der damaligen Versammlung war unter den 37 Anwesenden niemand zur Übernahme seines Amtes bereit. Vor der nun anstehenden Neuwahl appellierte Bürgermeister Erwin Goßner an die 57 Wahlberechtigten, sich zur Wahl des Ersten Schützenmeisters aufstellen zu lassen. Er verwies darauf, dass die Gemeinde hinter diesem sportlich sehr erfolgreichen und mit der besten Schießanlage des Bezirks ausgestatteten Verein mit über 450 Mitgliedern stehe.

Deutliches Votum in Großaitingen

Dennoch meldete sich bei der Frage des Wahlleiters Josef Waworka nach Vorschlägen für die Wahl des Schützenmeisters zunächst niemand. Scheifele schlug daraufhin Volker Schulte vor, der sich auch zur Wahl stellte. Der 60-jährige Prokurist wohnt in Hurlach und ist seit vier Jahren als Großkaliberschütze bei den Singoldschützen aktiv.

Lesen Sie dazu auch

Die Versammlung wählte ihn mit 51 Stimmen. Als dessen Stellvertreter und Zweiter Schützenmeister wurde Gerhard Scheifele mit 54 Ja-Stimmen bestätigt. Weitere Stellvertreter wurden nicht gewählt. Einstimmig wurde Max Geiger als Schatzmeister bestätigt. Neu besetzt wurde dagegen das Amt der Schriftführerin durch Carolin Bader und Alexander Leuchtle löst Fridolin Mayr junior als Sportleiter ab. Zur Ersten Jugendleiterin wurde Celina Jenik gewählt. Auch alle anderen Wahlen der Stellvertreter, Beisitzer, Fahnenträger, Kassenprüferinnen und der zahlreichen Spartenleiter erfolgten einstimmig.

Am Ende der Versammlung ernannten Gerhard Scheifele und Volker Schulte den 2022 zurückgetretenen Ersten Schützenmeister Helmut Geiger zum Ehrenschützenmeister. Er war 27 Jahre lang Jugendleiter der Singoldschützen und übernahm 2016 die Vereinsführung für seinen verstorbenen Bruder Peter Geiger.

Neuer Schützenmeister setzt auf das Miteinander

Der neu gewählte Schützenmeister Volker Schulte sagte, dass er die sportliche Leistung des Vereins mit der besten Schießanlage in der Umgebung weiter hochhalten wolle. Als von außerhalb Großaitingens kommender Vorsitzender sei ihm sehr an einem Miteinander gelegen. Schulte wurde in Hermannstadt/Siebenbürgen geboren und kam als 13-Jähriger mit seiner Familie als Spätaussiedler nach Deutschland. Er lebte viele Jahre in Hessen und seit 1988 mit seiner Familie mit drei Kindern in Oberbayern.

Weitere Ehrungen erhielten Lukas Eberl und Peter Kuchenbaur (Bezirksnadel für treue Mitarbeit), Manfred Haug (silberne Vereinsnadel als langjähriger Fahnenträger) und Maximilian Geiger (bronzene Vereinsnadel als verdienter Mitarbeiter). Die einfache Vereinsehrennadel für ihr Engagement erhielten Peter Baumgartner, Stefan Englisch, Alfons Haider, Celina Jenik, Thomas Schneider, Jürgen Spindler und Wilhelm Vollmann.