Großaitingen

So soll die neue Kinderkrippe in Großaitingen aussehen

An dieser Stelle soll die neue Kinderkrippe gebaut werden. Das Gebäude wird bis an den Weg zum Kindergarten St. Walburga (rechts im Bild) heranrücken.

Plus Der Bauplan steht: An der Bahnhofstraße in Großaitingen wird neben dem Kindergarten St. Walburga ein Gebäude in Holz-Modulbauweise erstellt.

Von Hieronymus Schneider

Der Gemeinderat Großaitingen befasste sich erneut mit dem Neubau einer Kinderkrippe als Ergänzung zum Kindergarten St. Walburga. Nach mehrmaligen Verschiebungen und zwischenzeitlichen Gesprächen zwischen Vertretern der Katholischen Kirche als Träger und der Gemeinde wurde nun vom Architekten Oliver Stuke ein neuer Planentwurf im Gemeinderat vorgelegt. In der Sitzung im Juli war die Einholung einer städtebaulichen Stellungnahme des Planungsbüros Opla beschlossen worden. Diese habe ein eingeschossiges Gebäude empfohlen, berichtete der Zweite Bürgermeister Klemens Hutter. Er leitete diese Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Erwin Goßner.

