Theater: Proben des Burschenvereins laufen auf Hochtouren

Diesmal ist auf der Bühne "Im Schrank ist der Teufel los" zu sehen.

Endlich dürfen die Großaitinger wieder ihr heiß geliebtes Burschentheater zwischen Weihnachten und Heiligedreikönigstag aufführen. Am 1. Weihnachtsfeiertag ist es dann so weit, und es öffnet sich der Vorhang für das diesjährige Theaterstück "Im Schrank ist der Teufel los". Der Katholische Burschenverein probt bereits seit Anfang November und darf in diesem Jahr gleich sechs neue Gesichter auf der Bühne vorstellen.

Und darum geht es in dem Stück: In diesem Schrank ist im wahrsten Sinn des Wortes der Teufel los. Es grenzt schon an Hexerei, was da in dem Schrank so alles passiert. Die Magd Elli verschwindet mit einer Flasche Bier im Schrank, als man sie aber im Schrank sucht, ist sie spurlos verschwunden. Beinahe zum Wahnsinn treibt das den hypochondrisch veranlagten Wirt Werner und dessen bereitwillig mitleidenden Freund Robert. Als dann auch noch Opa Richard im Schrank steht, drehen die beiden fast vollkommen durch und lassen sich gerne von ihren Frauen Karin und Birgit abwechselnd mit Kamillentee und kalten Umschlägen kurieren. Doch der Schrank hat seine hexerischen Heilungsmöglichkeiten noch nicht gänzlich ausgeschöpft, es ist ein munteres Kommen und Gehen, Verschwinden und wieder Auftauchen. Letztendlich geheilt wird Wirt Werner aber, als seine Schwiegermutter singend im Schrank steht. Doch dann kommt eine richtige Hexe und streckt Werner erst so wirklich nieder.

Hier gibt es Karten

Die Spieltermine im Überblick

Sonntag, 25. Dezember

Dienstag, 27. Dezember

Mittwoch, 28. Dezember

Freitag, 30. Dezember



Montag, 2. Januar

Dienstag, 3. Januar

Donnerstag 5. Januar

Gespielt wird in der Mehrzweckhalle, Schächerweg 8, in Großaitingen, Beginn der Vorstellung ist jeweils um 20 Uhr, Saalöffnung um 18.45 Uhr.

Die telefonische Platzreservierung ist täglich (außer am 24. und 31. Dezember) von 19 bis 20 Uhr unter der Nummer 0178/6293625 möglich. Bis Weihnachten kann man auch Eintrittskarten als Geschenkgutschein in der Marien-Apotheke in Großaitingen kaufen. (AZ)