Mit Farbe beschmiert und Scheibenwischer verbogen: Transporter wird in Großaitingen beschädigt

1000 Sachschaden sind an einem Transporter entstanden. Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Donnerstagnachmittag kam es in der Krautgartenstraße in Großaitingen zur Sachbeschädigung am Fahrzeug der Marke Fiat. Der Geschädigte stellte laut Polizei am Donnerstag an seinem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug fest, dass der unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite mit schwarzer und weißer Farbe beschmiert und einen der beiden Scheibenwischer verbogen hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (mjk)

Transporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis