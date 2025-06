Transporter fährt beim Rangieren gegen Gartenzaun - und dann davon

Beim Rangieren einen Unfall gebaut hat ein Transporterfahrer in Großaitingen. Am frühen Freitagnachmittag kam es im Erlenweg zu der Verkehrsunfallflucht mit dem weißen Transporter. Der stieß laut Polizei beim Rangieren gegen den Gartenzaun eines Wohnanwesens - und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch den Unfall entstand an dem Gartenzaun ein Schaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Die Polizei Schwabmünchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (mjk)

