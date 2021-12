Unbekannte Person zersticht zwei Reifen

Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwei Reifen eines Fiat Punto zerstochen. Das Auto war in der Nacht auf Samstag im Quellenweg in Großaitingen geparkt. Nach Angaben der Polizei wurde ein großes Messer verwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 08232/9606-0 an die Polizei Schwabmünchen.