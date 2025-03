Unbekannte stehlen in Großaitingen 250 Meter Kupferkabel

Etwa 250 Meter Kupferkabel wurden im Zeitraum von Montagnachmittag bis Mittwochmittag in Großaitingen entwendet. Das Kabel hatte sich auf einem Anhänger befunden, der zusammen mit einer Zugmaschine auf dem Festplatz in der Wertachstraße geparkt stand. Zudem kam es zu Sachbeschädigungen an dem Fahrzeuggespann.

Die Polizei schätzt den Sach- und Beuteschaden auf insgesamt rund 2000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/9606-0 erbeten. (AZ)