Unbekannter beschädigt Transporter und flüchtet

In Großaitingen wurde zwischen Donnerstag und Freitag ein VW-Transporter beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Zeit von Donnerstag auf den Freitag wurde im Lindenweg in Großaitingen ein weißer VW-Transporter beschädigt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Streifschaden am Stoßfänger vorne links. Möglicherweise hatte ein Lkw den Schaden verursacht, der sich auf etwa 1500 Euro beläuft. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)