Unbekannter bricht auf Großaitinger Baustelle ein

Ein unbekannter Täter ist auf einer Baustelle in Großaitingen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Dieb drang laut Polizei im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in die Baustelle in der Lindauer Straße in Großaitingen ein. Nachdem er eine Pressspanplatte eingedrückt hatte, gelangte er in den Rohbau. Dort entwendete er mehrere Arbeitsmaschinen, eine Ladestation und ein Radio. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)