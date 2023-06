Unbekannter bricht in Großaitinger Gärtnerei ein

In eine Großaitinger Gärtnerei wurde in der Nacht auf Dienstag eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein unbekannter Täter in eine Gärtnerei in der Reinhartshofer Straße in Großaitingen eingebrochen. Dem Inhaber war aufgefallen, dass seine Hunde gegen 1.30 Uhr angeschlagen hatten, so dass sich die Tat vermutlich um diese Uhrzeit ereignete. Der Täter suchte im Gebäudeinneren nach Beute, blieb aber offenbar erfolglos. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 50 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden (AZ).