Unbekannter hebelt nachts Kleinbus in Großaitingen auf: Zeugen gesucht

Ein Autoknacker stiehlt in Großaitingen einen Fotoapparat samt Objektiv im Wert von rund 1000 Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein grauer Kleinbus in der Alpseestraße in Großaitingen aufgehebelt. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unbekannte vermutlich gegen 3.30 Uhr an der Beifahrertüre des Ford Transit zu schaffen gemacht habe. Entwendet wurde eine Fotokamera samt dem dazugehörigen Objektiv.

Der Gesamtwert beläuft sich auf rund 1000 Euro. Durch die Sachbeschädigung entstand zusätzlich ein Schaden von etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (mcz)