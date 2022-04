Unfallflucht: Person streift in Großaitingen ein anderes Auto

Eine Unfallflucht hat es auf einem Parkplatz in Großaitingen gegeben. Als ein Autobesitzer zurück zu seinem Wagen kam, hatte dieser mehrere Kratzer.

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Großaitingen: Ein Autobesitzer hatte seinen Wagen am vergangenen Freitag, 15. April, gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Lindauer Straße auf Höhe der Hausnummer 56 a abgestellt. Als er am vergangenen Dienstag, 19. April, gegen 12 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er mehrere Kratzer im linken Heckbereich des Fahrzeugs.

Polizei sucht Zeugen für Unfall in Großaitingen

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Diese sollen sich unter 08232/96060 bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen melden. (AZ)