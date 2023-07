Großaitingen

06:06 Uhr

Unterschriftenliste: Menschen im Ortsteil Hardt wollen nachts weniger Licht

An der Bushaltestelle in Hardt wurde einer von zwei neuen Masten für die Straßenbeleuchtung gesetzt. Die LED-Leuchten sollen nachts gedimmt werden.

Plus Die neuen Straßenlampen sollen in Zukunft nach einem Kompromiss von 22 bis 6 Uhr nur noch abgeschwächt leuchten.

Die einen wünschen sich mehr Licht auf der Straße, die anderen nicht. 29 Unterzeichner umfasst eine Liste, die sich gegen Leuchten mit LED-Technik in der Ortsdurchfahrt in Hardt ausspricht.

Wegen Bedenken, dass Verkehrsteilnehmer die Abgrenzung zwischen Außen- und Innenbereich nicht erkennen und deshalb zu schnell in den Ort fahren, sollen neue LED-Leuchten für knapp 13.000 Euro installiert werden. Die bereits vorhandenen drei Leuchten in Hardt wurden bereits auf die neue Technik umgestellt. Dagegen wandten sich 29 Unterzeichner einer Unterschriftenliste. Sie geben an, dass die Leuchten für die Tier- und Pflanzenwelt schädlich sei und den Nachtschlaf der Anlieger störe.

