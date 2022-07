Großaitingen

06:00 Uhr

Unwetter-Bilanz: 25 Bäume sind in Großaitingen sofort umgekippt

Plus Ein schweres Unwetter richtete vor drei Wochen große Schänden in Großaitingen an. Welche Kraft die Naturgewalt hatte, zeigt sich jetzt an der Baumbilanz.

Von Maximilian Czysz

Den 20. Juni 2022 werden die Großaitinger nicht vergessen: An diesem Tag sorgte ein Gewitter-Fallwind binnen weniger Minuten für große Schäden im Ort. Jetzt hat die Gemeinde bilanziert, wie viele Bäume auf öffentlichem Grund in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Ergebnis verdeutlicht die Kraft des Extremwetters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen