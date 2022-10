"Schwaben kocht": Zwei Hobbyköchinnen verraten ihre besten Rezepte

Regelmäßig erscheint das Rezeptheft "Schwaben kocht". Johanna Binder und Katharina Reiter aus dem Augsburger Land geben köstliche Empfehlungen.

Für das neue Rezeptmagazin "Schwaben kocht" können Hobbyköche ihre Gerichte einreichen. Die aktuelle Ausgabe beinhaltet über 50 Gerichte aus der Region, die das Spektrum von süß, über sauer bis herzhaft abdecken. Eines der vielen Gerichte stammt von Johanna Binder. Die Großaitingerin hat 2012 zum ersten Mal bei "Schwaben kocht" eine ihrer Kreationen eingereicht. Seither erscheinen regelmäßig ihre Rezepte in der Zeitschrift.

"Im März 2012 habe ich zum ersten Mal beim Magazin mitgemacht. Damals habe ich ein Kuchenrezept eingereicht", sagt Johanna Binder. Von dem Rezeptheft hat sie über die Zeitung erfahren. Daraufhin kaufte sie sich das Magazin. Da ihr es gut gefiel, entschloss sie sich, selbst mitzumachen. "Ich dachte, ich probier's einfach mal aus. So mache ich es auch heute noch, wenn wieder eine Aufforderung in der Zeitung erscheint", sagt die Großaitingerin.

Johanna Binder hat früher Hauswirtschaft unterrichtet

Früher war Johanna Binder Lehrerin für Textilarbeit, Werken und Hauswirtschaft. Über 30 Jahre hat sie an der Schule in Großaitingen unterrichtet. Davor war sie an verschiedenen Bildungseinrichtungen im Landkreis tätig. "Ich habe sehr gerne unterrichtet. Damals habe ich sowohl in der Schule als auch privat gerne gebacken und gekocht. Auch heute macht mir das noch Spaß, allerdings spiele ich mittlerweile ein bisschen lieber Ziehharmonika", sagt die Großaitingerin. Vor acht Jahren hat sie damit angefangen und sich dadurch einen lang ersehnten Traum erfüllt.

Dennoch nimmt sie sich die Zeit, ihre Kreationen bei "Schwaben kocht" einzureichen. In der aktuellen Ausgabe erscheint von ihr das Rezept für die Gemüselasagne. Für das Gericht hat sich die ehemalige Lehrerin deshalb entschieden, weil es nicht zu aufwendig ist, vegetarische Gerichte derzeit im Trend sind und ihre Tochter Lasagne gerne mag. Außerdem waren die Auberginen, Tomaten und Zucchini im Garten reif, weshalb sich das Gericht auch saisonal anbot. Auch für die kommende Ausgabe der Zeitschrift hat Johanna Binder ein Rezept eingeschickt. Im Winter möchte sie zeigen, wie man Lebkuchen mit Datteln und ohne Mehl backt. "Bisher sind alle meine Kreationen gut angekommen. Deswegen schicke ich immer gerne etwas ein. Außerdem freue ich mich, wenn man als Anerkennung ein Heft geschenkt bekommt. Das ist richtig nett", betont die Großaitingerin.

Auch Katharina Reiter ist Lehrerin für Ernährung

Im Jahr 2012 hat auch Katharina Reiter aus Ustersbach bei "Schwaben kocht" mitgemacht. Seitdem sind in dem Rezeptheft regelmäßig auch ihre Kreationen veröffentlicht worden. In der aktuellen Ausgabe sind sogar drei ihrer Gerichte vorzufinden. So stammen die Rezepte für das Zucchini-Tomaten-Cannelloni in Zitronensauce, für den Ofenknödel und für die Pannacotta in Erdbeersauce von ihr. "Ich habe diese Gerichte mit meiner Schulklasse gekocht. Deshalb dachte ich mir, sie wären auch etwas für das Magazin", sagt Katharina Reiter. Ähnlich wie Johanna Binder hat auch sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die Ustersbacherin ist Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung in Augsburg. Da sie beruflich als auch privat gerne bäckt und kocht, wird sie auch in Zukunft weiterhin Rezepte einreichen.

