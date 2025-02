Verdiente Mitglieder beim Soldaten- und Veteranenverein

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Josef Weber stimmten die Mitglieder des Soldaten- und Veteranenvereins Großaitingen auf der jährlichen Hauptversammlung zum Gedenken an die verstorbenen und gefallenen Mitglieder das Lied vom guten Kameraden an. Die folgenden Berichte von Schriftführer Bernhard Hüther und der Kassenbericht von Norbert Müller fanden die Zustimmung der versammelten Mitglieder, und die von Kassenprüfer Alfred Rzehak vorgeschlagene Entlastung von Kassierer und Vorstand wurde einstimmig angenommen. Ehrenurkunden und Vereinsnadeln in Silber und Gold empfingen die Kameraden Robert Mayer und Klaus Kirchner für 25 Jahre und Bernhard Sprang, Johann Fischer, Werner Haugg, Alfred Rzehak, Franz Winkelbauer und Werner Rieger für 40 Jahre Mitgliedschaft. Eine besondere Ehrung für 50 Jahre Vereinstreue wurde Anton Besserer zuteil.

Harald Reiter, ehemaliger Richter am Bundesgerichthof in Karlsruhe, berichtete anschließend über den „Fall Kundus“. Er ging auf viele Details und die Darstellung in der Öffentlichkeit ein. US-amerikanische Kampfflugzeuge hatten im September 2009 zwei von den Taliban gekaperte Tanklaster bombardiert.