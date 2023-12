VG Großaitingen weiter schuldenfrei

Die Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen beschließt ihren Haushalt für 2024. Beim Stellenplan gibt es einen Zuwachs.

Die Gemeinschaftssitzung der Bürgermeister und der delegierten Gemeinderäte aus Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen beschloss den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) für das kommende Jahr. Die Sitzung fand im Bürgerhaus „Alte Schule“ in Reinhartshofen statt.

Die Kämmerin Monika Holtkamp erläuterte das von ihr erstellte Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von knapp 2,5 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt etwas mehr als zwei Millionen und auf den Vermögenshaushalt 400.000 Euro. Damit steigen die Summen gegenüber dem Vorjahr bei der Verwaltung um rund 200.000 und beim Vermögen sogar um 300.000 Euro. Im Verwaltungshaushalt sind die Personalausgaben mit fast 1,5 Millionen auf Basis des Stellenplans veranschlagt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei den Tarifbeschäftigten gibt es einen rechnerischen Zuwachs von drei Stellen durch die Besetzung einer Vollzeitstelle im Technischen Bauamt und der Einstellung einer weiteren Auszubildenden. Darüber hinaus verursachten höhere Verwaltungs- und Betriebsausgaben einen nicht durch Zuweisungen, Einnahmen und der Zuführung vom Vermögenshaushalt gedeckten Betrag in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Dieser muss durch die Verwaltungsumlage von den drei Mitgliedsgemeinden nach dem Anteil an der Gesamteinwohnerzahl von 8.478 ausgeglichen werden. Auf Großaitingen entfallen somit rund 900.000, auf Kleinaitingen 230.000 und auf Oberottmarshausen 300.000 Euro. Weil diese Beträge geringer als im Vorjahr ausfallen, sinkt die Pro-Kopf-Umlage von 181 auf 169 Euro. Damit liegt die VG im Mittelfeld des Landkreises Augsburg.

Ausgaben für Obdachlosenunterkunft und Personal

Der Vermögenshaushalt ist im Jahr 2024 wegen einer höheren Rücklagenentnahme und wegen eines Überschusses aus den beiden Vorjahren höher als bisher. Dadurch kann eine Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt von 320.000 Euro eingeplant werden. Für den Erwerb von Möbeln wegen des Umzugs in das ehemalige Raiffeisengebäude wurden 50.000, für das Baumkataster 25.000 und für die Einrichtung der Obdachlosenunterkunft 5000 Euro vorgesehen. Im mittelfristigen Finanzplan sind für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils 25.000 Euro für Anschaffungen eingeplant. Danach fallen höhere Kosten für die Anschaffung eines neuen Servers oder einer Outsourcing-Lösung an. „Die Verwaltungsgemeinschaft ist schuldenfrei und wird den Höchstbetrag des Kassenkredits von 100.000 Euro nur im äußersten Notfall in Anspruch nehmen“, stellte die Kämmerin fest. Die Haushaltssatzung wurde von der Gemeinschaftsversammlung einstimmig beschlossen.

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 wurde auf knapp zwei Millionen Euro ohne wesentliche Beanstandungen festgestellt. Rund 218.000 Euro wurden dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Zum Jahresende bestand eine Rücklage von rund 12.000 Euro, sowie ein Überschuss von etwas mehr als 260.000 Euro, der dem Haushalt 2023 zugeführt wurde.

Bei der überörtlichen Rechnungsprüfung der Jahre 2018 bis 2022 stellte das Landratsamt fest, dass die Personalkosten der VG Großaitingen deutlich unter dem Niveau des Landkreises und des Freistaats Bayern lagen. Im Vergleich zu 2018 nahm der Personaleinsatz von 13 auf 18 Stellen zu. Die Personalausgaben pro Einwohner erhöhten sich dadurch von 85 auf 128 Euro. Auch die Verwaltungsumlage liegt unter dem Durchschnitt vergleichbarer Verwaltungsgemeinschaften. Für die Prüfung fielen knapp 7500 Euro Kosten an.