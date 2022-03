Großaitingen/Warschau

17:20 Uhr

Großaitinger Hilfstransport für die Ukraine: Bei der Übergabe fließen Tränen

Plus Der Arzt Karl Golczyk und ein Bekannter übergeben in Polen einen Teil der medizinischen Hilfsgüter. Reporterin Felicitas Lachmayr begleitet den besonderen Transport.

Von Felicitas Lachmayr

Ein Karton nach dem anderen wandert in den kleinen Transporter mit ukrainischem Kennzeichen. An der Hintertür klebt ein Zettel. Darauf steht: "zur Grenze". In wenigen Tagen soll ein Teil der medizinischen Hilfsgüter, die der Großaitinger Arzt Karl Golczyk gesammelt hat, in Kiew ankommen. Die Ukrainerin Oxana und ihr Mann nehmen die Ware entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

