Warum der Großaitinger Gemeinderat keinen Neubau für Mehrfamilienhäuser möchte

Plus In Großaitingen wurde der Bau von drei Mehrfamilienhäusern beantragt. Doch der Gemeinderat sieht das Vorhaben kritisch.

Bereits zum zweiten Mal diskutierte der Großaitinger Gemeinderat einen Bauantrag für drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 32 Wohneinheiten. Die Häuser sind als zwei dreigeschossige Flachdachgebäude zwischen dem Ottilienweg und der Augsburger Straße geplant. Schon in der Sitzung im Februar hatte das Gremium Bedenken, ob sich das Bauprojekt in die Umgebung einfüge - und stimmte daher dagegen. Für die jüngste Sitzung wurde jedoch ein neuer Bauplan vorgelegt, der einigen Änderungswünschen entspricht: Nun sind neben mehreren Fahrrad- und Autoparkplätzen auch eine Anfahrtszone für Lastwagen und ein Standort für Abfallcontainer eingeplant.