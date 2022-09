Stand-Up-Paddling auf der Wertach ermöglicht eine ganz neue Perspektive

Plus Wenn das Wort "Standfestigkeit" plötzlich eine andere Bedeutung bekommt: Zum ersten Mal mit dem Stand-Up-Paddle-Board auf der Wertach unterwegs.

„Du hast wirklich noch nie auf einem Stand-up-Paddle-Board gestanden?“ Nein, ich habe noch nie auf einem „Stehpaddel-Brett“ gestanden, geschweige denn gekniet. „Stell’ dich darauf ein, dass du anfangs ein paar Mal ins Wasser fallen wirst“, wurde mir prophezeit, als ich von meinem Vorhaben erzählte: mit dem Stand-up-Paddle (kurz: SUP)-Board auf der Wertach entlangzufahren. Und zwar zwischen der Ufererweiterung bei Großaitingen und jener bei Wehringen.