Am 12. Dezember 2024 fand in der katholischen Kirche Sankt Nikolaus wieder das traditionelle Weihnachtskonzert der Grundschule Großaitingen statt. Die bereits etablierte und jährlich einzigartige Veranstaltung in schönem, festlichen und großzügigen Rahmen der Kirche lockte wieder eine große Besucherzahl an. Zielstrebig suchten sich sowohl die teilnehmenden Kinder als auch alle Zuhörer ihre Plätze und konnten dann das musikalische Highlight kurz vor Weihnachten in vollen Zügen genießen. Nach einer kurzen Begrüßung von der Schulleiterin Frau Rieder führten die Kinder selbst gekonnt durch das abwechslungsreiche Programm der verschiedenen Jahrgangsstufen und Gruppen. Von den Bläserklassen, der Flötengruppe über Chöre und Tanzgruppen bis hin zu einem kleinen Theaterstück war alles dabei.

Weihnachtskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis