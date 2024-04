Großaitingen

Welche Investitionen Großaitingen in diesem Jahr plant

Plus Der Haushalt der Gemeinde ist beschlossen. Zu den dringlichen Projekten gehören die beiden Kinderkrippen.

Von Hieronymus Schneider

Der Gemeinderat verabschiedete den von der Kämmerin Monika Holtkamp nach Vorberatungen mit dem Haupt- und Finanzausschuss ausgearbeiteten Haushaltsplan 2024 einstimmig. Das Gesamtvolumen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von rund 21,8 auf 21,6 Millionen Euro.

Vor der Sitzung wurde noch eine Änderung eingearbeitet. Die Fassadenerneuerung der Mittelschule wird auf das Jahr 2025 verschoben, weil die Brandschutzmaßnahmen in der Grund- und Mittelschule als dringlicher angesehen werden. Für Baumaßnahmen müssen etwas mehr als 4,4 Millionen Euro eingeplant werden. Die größten Posten sind dabei der Neubau der Krippen St. Walburga mit 1,7 Millionen und St. Nikolaus mit 500.000 Euro. Weil sich manche Projekte über Jahre hinziehen, wurden in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,9 Millionen Euro aufgenommen. Die Gemeinde verfügt zum Jahresende voraussichtlich über eine Rücklage von zwei Millionen Euro und hat einen Schuldenstand von rund 3,1 Millionen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 582 Euro. In der Haushaltssatzung ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

