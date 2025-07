Großaitinger Musiker feiern bei jedem Wetter 

Viele Veranstaltungen wurden wegen der schlechten Wettervorhersage an vergangenen Wochenende abgesagt. Aber nicht das Gartenfest des Musikvereins Großaitingen, denn das hat seinen unveränderlichen Termin am Wochenende vor den Schulferien und wird bei jedem Wetter durchgeführt. Das Vorstandsteam um Christoph Wagner und Martina Stauderer blieb dem traditionellen Ablauf des Gartenfestes treu. Weil aber dieses Fest unter dem ganzjährigen Motto „150 Jahre Blasmusik in Großaitingen“ stand, kam auch der stellvertretende Landrat Hubert Kraus zur Eröffnung, würdigte das Engagement des Musikvereins in seinem Grußwort und übergab eine Spende des Landkreises an Christoph Wagner. Beim Bieranstich übertraf Bürgermeister Erwin Goßner alle bisherigen seiner Amtszeit, als er den Zapfhahn mit einem Schlag ohne jeden Spritzer im Fass versenkte. Nur schade, dass es für ihn wohl der letzte Bieranstich beim Gartenfest war, denn im nächsten Jahr will er nicht mehr als Bürgermeister kandidieren.

Von Blasmusik bis hin zu AD/DC

Nachdem die ersten Maßen an die Ehrengäste und den Musikvorstand verteilt waren, eröffnete die Dirigentin Franziska Beyerlein den ersten Stimmungsabend mit der eigenen Kapelle des Großaitinger Musikvereins. Neu war auch die größere Leihbühne, die den Musikanten mehr Platz und mehr Schutz vor dem Regen bot. Die Partymeile entlang des Wiesenwegs mit drei Zelten und etlichen Pavillons war gut besucht und die Besucher genossen diesen ersten Abend bei etwas kühlem, aber trockenem Wetter. Die Spezialität des Gartenfestes, die Grillgöckel, fanden ebenso reißenden Absatz wie die anderen Schmankerl. Beim regnerischen zweiten Partyabend am Samstag mit der Stimmungskapelle „Die Hurlacher“ waren wieder alle überdachten Plätze besetzt und der Regen konnte der guten Laune nichts anhaben.

Icon Vergrößern Die Großaitinger Musikkapelle mit Dirigentin Franziska Beyerlein spielte am Eröffnungsabend. Foto: Hieronymus Schneider Icon Schließen Schließen Die Großaitinger Musikkapelle mit Dirigentin Franziska Beyerlein spielte am Eröffnungsabend. Foto: Hieronymus Schneider

Auch am Sonntag hatten die Veranstalter Glück. Nach einem kurzen Regenschauer kam pünktlich zum Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle Merching, die auch von Franziska Beyerlein dirigiert wird, die Sonne heraus und hielt bis weit nach dem Badeentenrennen an. Doch zuvor zeigte die Jugend des Musikvereins, die von Valentin Scherer als „Brasserei&Beathof“ formiert wurde, mit rockig-poppigen Stücken vom AC/DC-Medley bis zu Coldplay ihr Können, sehr zur Freude des Publikums mit den anwesenden Eltern und Großeltern.

Mehr als 330 Enten schwimmen um die Wette

Dann fieberten die Kinder dem elften Badeentenrennen entgegen. Mit 334 am Popcorn- und Zuckerwattestand verkauften gelben Badeenten wurde ein neuer Startrekord aufgestellt. Matthias Wagner kippte die von ihren Besitzerinnen und Besitzern liebevoll bemalten Enten an der Brücke des Herrenbergs ins Weihbächle. Valentin Scherer moderierte die drei Läufe im Stile eines Formel-1-Rennens. Zum zweiten Lauf qualifizierten sich die 120 schnellsten Enten und zum Finallauf wurden nur noch die ersten 50 von der Brücke ins Wasser geworfen. Schließlich siegte die Ente Nummer 233 von Jonas Hauser vor den Enten der Mädchen Kim Blockinger und Mia Kaufmann.

Icon Vergrößern Am Zieleinfall herrschte große Spannung, welche Ente den Sieg einschwimmt. Foto: Hieronyms Schneider Icon Schließen Schließen Am Zieleinfall herrschte große Spannung, welche Ente den Sieg einschwimmt. Foto: Hieronyms Schneider

Die ersten drei wurden mit Einkaufsgutscheinen des Lech-Wertach-Begegnungslands von 30 bis 10 Euro und Freikarten für das Cineplex-Kino belohnt. Bis zum Platz 39 gab es freie Eintritte in verschiedene Vergnügungsstätten oder den Zoo, das Ballonmuseum Gersthofen oder die Feuerwehrerlebniswelt und dazu Eisgutscheine und Buchpreise. Und da war da noch ein Rätsel, bei dem man eine Stunde Live-Blasmusik der Musikkapelle Großaitingen bei einer Party gewinnen konnte. Die Aufgabe lautete: „Wie viele Musikstücke sind im Notenarchiv des Musikvereins Großaitingen?“ Diese Schätzfrage wurde vor dem Festausklang mit der Lanz Combo aus Konradshofen von Christoph Wagner mit der schier unglaublichen Zahl 2.188 beantwortet. Dieser Lösung am nächsten kam der Großaitinger Peter Burkhard, der seinen Preis für eine gemeinnützige Veranstaltung spendete. Dass es am Abend wieder regnete, störte weder die Besucher noch die fleißigen Helfer des Musikvereins.

