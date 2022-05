Unbekannte Person wirft Kindergartenfenster mit Betonstein ein

Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Mittwoch ein Fenster im ersten Stock eines Kindergartens an der Augsburger Straße in Großaitingen mit einem Gasbetonstein eingeworfen. Der Stein stammte aus dem Garten des Kindergartens. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um Hinweise. Der Täter verwendete dazu einen Gasbetonstein, der im Garten des Kindergartens, neben anderen Steinen, lag. Der Sachschaden beläuft sich auf 1200 Euro. (AZ)