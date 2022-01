Großatingen

vor 22 Min.

Gemeinderat Großaitingen bewilligt neues Tanklöschfahrzeug

Die jungen Großaitinger Feuerwehrleute dürfen sich in ein paar Jahren auf ein neues Löschfahrzeug freuen.

Plus Nach fast 33 Jahren Dienstzeit muss das alte Großaitinger Feuerwehrauto ersetzt werden. Warum es trotzdem noch einige Jahre durchhalten muss.

Von Hieronymus Schneider

In der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres stellte die freiwillige Feuerwehr den Antrag auf dringende Freigabe für die Ersatzbeschaffung ihres Tanklöschfahrzeuges (TLF). Das seit bald 33 Jahren eingesetzte TLF 16/25 hat gute Dienste geleistet und wurde von den Feuerwehrleuten bestens gepflegt. Doch nun mehren sich die Reparaturen, und die Einsatzbereitschaft ist auf längere Dauer nicht mehr gesichert. Da die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges von der Planung über den Auf- und Ausbau bis zur Auslieferung aber drei bis vier Jahre in Anspruch nimmt, muss das alte Gefährt noch so lange durchhalten.

