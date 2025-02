Starke Rauchentwicklung: Lagerhalle in Königsbrunn brennt bis zum frühen Morgen

Ein Feuer im Königsbrunner Gewerbegebiet hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. In der Industriehalle zwischen Gulden- und Hunnenstraße war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vielen Einsatzkräfte an, die Polizei warnte aufgrund des Vorfalls südlich von Augsburg vor starker Rauchentwicklung.

Den starken Rauch bemerkten Autofahrer bereits auf der nächstgelegenen B17-Abfahrt. Auch der Warndienst Nina wies am Abend auf den Großbrand und die starke Rauchentwicklung hin. Wer in Königsbrunn, Bobingen und Haunstetten lebt, sollte das betroffene Gebiet meiden, Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten, wie am Abend kommuniziert worden war.

Warndienst „Nina“ warnt Menschen in Königsbrunn, Bobingen und Haunstetten

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App Nina, gibt Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einen Großbrand heraus. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert.

Die Polizei warnte wegen der starken Rauchentwicklung und forderte die Bevölkerung auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Foto: Marco Keitel

Feuerwehren aus Königsbrunn, Schwabmünchen, Haunstetten und die Unterstützungsgruppe aus Dinkelscherben waren in Königsbrunn im Einsatz. Auch die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst und die Polizei rückten mit Großaufgebot an.

Großfeuer in Königsbrunn: Sachschaden über 300.000 Euro – Kripo Augsburg ermittelt

In den frühen Morgenstunden gegen 6 Uhr konnten die beteiligten Rettungskräfte schließlich das Feuer löschen, erklärt die Polizeiinspektion Bobingen auf Nachfrage. Die Ursache für den Großbrand ist derzeit noch unklar. Die Kripo Augsburg hat nun die Ermittlungen übernommen, die Schadenshöhe wird mit Stand jetzt auf über 300.000 Euro geschätzt.

Personen sind bei dem Feuer nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Auf dem großen Betriebsgelände eines Recyclingunternehmens soll in der betroffenen Halle Papier gelagert sein.