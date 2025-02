Starke Rauchentwicklung: Lagerhalle in Königsbrunn brennt

Im Königsbrunner Gewerbegebiet brennt es: Eine Lagerhalle in der Guldenstraße steht in Flammen. Die Feuerwehr ist mit vielen Helfern vor Ort. Die Polizei warnt vor starker Rauchentwicklung.

Auch der Warndienst Nina wies am Abend auf die starke Rauchentwicklung durch den Großbrand hin. Angesprochen sind Menschen, die in Königsbrunn, Bobingen und Haunstetten leben. Sie sollen das betroffene Gebiet meiden, Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App Nina, gibt Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einen Großbrand heraus. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert.

Die Polizei warnt wegen der starken Rauchentwicklung die Bevölkerung, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Personen sind bei dem Feuer nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Was die Ursache für den Großbrand ist, ist derzeit noch unklar.