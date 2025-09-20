Kommende Woche startet der Schwabmünchner Michaelimarkt

Was vor mehr als 460 Jahren als einfacher Krämermarkt begann, ist heute eines der größten Volksfeste der Region: der Schwabmünchner Michaelimarkt. Am Donnerstag beginnt das Volksfest und wartet gleich mit einer Neuerung auf. Zum ersten Mal wird es einen Festumzug geben. Der startet am Schrannenplatz und zieht ins Festzelt. 30 Schwabmünchner Vereine machen sich mit gut 600 Teilnehmern auf den Weg. Auf den Einzug folgt der Bieranstich, der auf Donnerstag vorverlegt wurde.

Donnerstagabend bleibt Partyabend, diesmal sorgen die „Münchner G´schichten“ und die bekannte Partyband „Voxxclub“ für Stimmung. Am Freitag folgt der „Tag der Betriebe und Behörden“, auf der Festzeltbühne sorgen da die „Albkracher“ für Feierlaune. Der Samstag startet mit einem Weißwurstfrühstück im Zelt und klingt am Abend mit den „Störzelbachern“ aus. Kulinarisch besonders wird der Sonntag. Festwirt Thomas Kempter verrät: „Da kommt ein ganzer Ochse auf den Spieß“. Musikalisch steht der Sonntag mit der Trachtenkapelle, der Stadtmusik und den Schmuttertalern ganz im Zeichen hochwertiger Blasmusik. Am Montagabend unterhält die Band „Waidigel“ die Gäste, zum Abschluss am Dienstag sorgt „Allgäu Power“ für Stimmung.

Am Samstag startet die Verkaufsmeile

Von Samstag bis Montag wird die Marktmeile auf der Garten-, Holzhey- und Museumstraße wieder tausende Besucher anlocken. Von Socken über Gewürze, Spielzeug, Süßwaren gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten. Verkäufer haben ihre Stände an den drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Marktsonntag ist traditionell auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Fuggerstraße, die Geschäfte haben dort von 12.30 bis 17.30 Uhr offen. Zudem gibt es dort ab 10.30 Uhr zahlreiche Oldtimer zu sehen.

„Während des Michaeli-Jahrmarktes steht Schwabmünchen auch als Einkaufsziel hoch im Kurs. Ein Bummel durch die vielen Verkaufsstände entlang der Marktstraßen lohnt sich ebenso wie der Besuch der einheimischen Fachgeschäfte“, so Bürgermeister Lorenz Müller.

Michaelimarkt Schwabmünchen: Wir verlosen insgesamt 110 Taler

Die Redaktion verlost insgesamt 550 Euro, also 110 Taler. 22 Gewinner erhalten jeweils fünf Taler im Wert von zusammen 25 Euro. Sie können im Zelt, an Ständen und Fahrgeschäften eingelöst werden. Schreiben Sie bis Dienstag, 23. September, 10 Uhr, eine Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de, Betreff "Michaelimarkt-Taler". Geben Sie Namen, Wohnort, Telefonnummer an. Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann die Markttaler bei der Stadt gegen Bezahlung bestellen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz.