Großes Kinderfest im Luitpoldpark

„Wir wollen den Gästen, vor allem den Familien, die Möglichkeit bieten, einen noch schöneren Tag im Park zu verbringen als sonst“, sagt Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins. Daher lädt der Verein am Sonntag, 22. Juni, zum Kinder- und Familienfest in den Luitpoldpark. „Die Wetterprognose ist hervorragend, daher freuen wir uns richtig, vor allem Familien zum Abschluss der Ferien ein tolles Angebot machen zu können“, so der Vereinsvorsitzende.

