Gründen trotz Krisen: Diese Menschen aus dem Landkreis Augsburg starten neue Unternehmen

Von Kriegen, Krisen und mieser Stimmung in der Wirtschaft lassen sich junge Unternehmensgründer nicht entmutigen. Für jede Firma, die dichtmacht, werden im Landkreis Augsburg fast zwei neu gegründet. Die Redaktion hat für eine Serie zum Thema einige der jungen Gründer getroffen und sie gefragt, was sie antreibt. Alle Folgen gibt es hier:

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86405 Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis