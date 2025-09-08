Icon Menü
Landkreis Augsburg

Gründen trotz Krisen: Diese Menschen aus dem Landkreis Augsburg starten neue Unternehmen

Die Zeiten sind stürmisch, aber viele Unternehmensgründer im Landkreis Augsburg optimistisch. Was treibt sie an? Unsere Serie gibt Aufschluss. Alle Teile hier.
Von Marco Keitel
    Start-ups und Handwerksbetriebe: Junge Menschen aus dem Landkreis Augsburg gründen neue Unternehmen.
    Start-ups und Handwerksbetriebe: Junge Menschen aus dem Landkreis Augsburg gründen neue Unternehmen.

    Von Kriegen, Krisen und mieser Stimmung in der Wirtschaft lassen sich junge Unternehmensgründer nicht entmutigen. Für jede Firma, die dichtmacht, werden im Landkreis Augsburg fast zwei neu gegründet. Die Redaktion hat für eine Serie zum Thema einige der jungen Gründer getroffen und sie gefragt, was sie antreibt. Alle Folgen gibt es hier:

    1. Vom Schrauber zum Unternehmer: Dieser Tuner bringt Sportwagen auf 1000 PS
    2. Diese Frau kennt sich in der Start-up-Szene rund um Augsburg aus
    3. Mit TikTok zur Marktpräsenz: So baut sich diese junge Frau die Selbstständigkeit auf
