Aufbruch in stürmischen Zeiten: Gründer lassen sich von Krisen kaum abhalten

Kriege, Krisen, miese Stimmung in der Wirtschaft - und trotzdem lassen sich junge Unternehmensgründer nicht entmutigen. Denn die Anzahl der neu gegründeten Firmen steigt in Deutschland auf ein Rekordhoch. Das sagen zumindest die Zahlen der Studie „Global Entrepreneurship Monitor“. Unternehmergeist trotz Ungewissheit, gilt das auch für das Augsburger Land? Auch hier gibt es Grund zum Optimismus, obwohl die Zahlen aus der bundesweiten Studie kein vollständiges Bild vermitteln.

