Gründer im Augsburger Land trotzen Krisen: Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Unternehmen sein könnte

Landkreis Augsburg

Aufbruch in stürmischen Zeiten: Gründer lassen sich von Krisen kaum abhalten

Für jede Firma, die dichtmacht, werden im Landkreis Augsburg fast zwei neu gegründet: Wieso jetzt die richtige Zeit fürs eigene Unternehmen sein könnte.
Von Marco Keitel
    Ob Start-up oder Handwerk: Im Landkreis Augsburg werden deutlich mehr Unternehmen gegründet als abgemeldet.
    Ob Start-up oder Handwerk: Im Landkreis Augsburg werden deutlich mehr Unternehmen gegründet als abgemeldet. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Kriege, Krisen, miese Stimmung in der Wirtschaft - und trotzdem lassen sich junge Unternehmensgründer nicht entmutigen. Denn die Anzahl der neu gegründeten Firmen steigt in Deutschland auf ein Rekordhoch. Das sagen zumindest die Zahlen der Studie „Global Entrepreneurship Monitor“. Unternehmergeist trotz Ungewissheit, gilt das auch für das Augsburger Land? Auch hier gibt es Grund zum Optimismus, obwohl die Zahlen aus der bundesweiten Studie kein vollständiges Bild vermitteln.

