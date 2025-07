Spielplätze sollen in Königsbrunn Pflicht bleiben

Hat ein Neubau mehr als drei Wohnungen? Dann muss ein Spielplatz dazu gebaut werden. Das sieht die Bayerische Bauordnung so vor. Ab Oktober ändert sich das durch das Modernisierungsgesetz. Die Grünen wollen, dass die Spielplatzpflicht in Königsbrunn bleibt. Und fordern deshalb in einem Antrag den Erlass einer Spielplatzsatzung.

Die Verwaltung soll laut Antrag im Herbst einen Vorschlag für diese Satzung machen. Weiterhin soll ein Spielplatz für Gebäude ab drei Wohneinheiten Pflicht bleiben. Dieser soll anderthalb Quadratmeter je 25 Quadratmeter Wohnfläche messen, mindestens jedoch 60 Quadratmeter. Darauf stehen sollen mindestens drei altersgerechte Spielgeräte für Kinder bis sechs Jahre. Auch ein Sandkasten gehört für die Grünen dazu.

Deshlab fordern Königsbrunns Grüne eine Spielplatzsatzung

Doris Lurz und Alwin Jung schreiben in ihrem Antrag: „Wir möchten, dass neben den großzügigen Spielangeboten der Stadt im öffentlichen Raum weiterhin speziell für kleinere Kinder private Spielflächen in unmittelbarer Nähe zur Wohnung zur Verfügung stehen.“ (mjk)