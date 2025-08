Kein pauschales Nein für Windkraft im Naturpark

Der Kreisverband Augsburg-Land der Grünen hat ein umfassendes Positionspapier zur Windenergie verabschiedet. Darin geht es auch um den Naturpark Augsburg-Westliche Wälder.

Die gut besuchte Kreisversammlung im Laurentiussaal in Bobingen stimmte mit großer Mehrheit für das Positionspapier „Windenergie in Augsburg-Land: Eine Chance für unsere Region“. Dieses wurde nach mehrmonatiger Beratung erarbeitet und enthält laut Pressemitteilung der Grünen konkrete Forderungen für einen sozial-ökologischen Ausbau der Windenergie in Augsburg Land. Dazu gehörten eine pro-aktive und transparente Kommunikation mit den Menschen vor Ort sowie den lokalen Unternehmen, die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und innovative Modelle zur finanziellen Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern.

Ausbau der Windenergie für Klimaziele unerlässlich

„Der Ausbau der Windenergie ist für die Erreichung unserer Klimaziele unerlässlich. Derzeit sind in unserem Landkreis lediglich neun Windkraftanlagen in Betrieb – das ist viel zu wenig“, erklärte Celina Kerey, Kreissprecherin der Grünen im Landkreis. Sie sagt: „Wir müssen jetzt deutlich mehr Tempo beim Ausbau machen, um endlich unabhängig zu werden und unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten.“

Ein zentraler Punkt des Papiers ist die Positionierung zum Naturpark Augsburg - Westliche Wälder. „Wir sprechen uns gegen einen pauschalen Ausschluss des Naturparks von der Windenergienutzung aus“, sagte Juliane Vinzelberg, ebenfalls Kreissprecherin. „Stattdessen fordern wir eine differenzierte Betrachtung und eine Zonierung innerhalb des Naturparks. Klimaschutz und Naturschutz sind keine Gegensätze, sondern müssen zusammen gedacht werden.“

Energiewende müsse von den Menschen vor Ort mitgetragen werden

Felix Senner, der Landratskandidat der Grünen, hob die wirtschaftlichen Chancen hervor: „Die Klimakrise erfordert entschlossenes Handeln. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass die Energiewende von den Menschen vor Ort mitgetragen wird und die Region wirtschaftlich davon profitiert - von der Planung über die Installation bis hin zur Wartung können lokale Unternehmen und Fachkräfte eingebunden werden. Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben in den Standortkommunen und stärken deren Finanzkraft.“ (AZ)