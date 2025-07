Grüne machen sich für „Grüne Mitte“ in Königsbrunn stark

Für eine Umgestaltung des Stadtzentrums Königsbrunn setzt sich die Stadtratsfraktion der Grünen ein. In einem aktuellen Antrag an den Stadtrat fordern Fraktionsvorsitzender Alwin Jung und seine Stellvertreterin Doris Lurz, dass eine gekieste Fläche an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 69 – neben dem Eiskaffee Jessika - in eine klimaresiliente Aufenthaltsfläche umgewandelt wird. Das soll unter dem Motto „Grüne Mitte statt grauer Hitze“ geschehen.

Ein Stadtplatz zum Durchatmen

Die rund 550 Quadratmeter große Fläche – bislang ungenutzt oder als Parkplatz verwendet – soll in einen attraktiven, begrünten Stadtplatz verwandelt werden. „Die Sommer werden heißer, und unsere Stadt braucht grüne Orte zur Erholung und Abkühlung“, erklärt Alwin Jung. Geplant sind Sitzgelegenheiten, Schatten spendende Vegetation, Wasserelemente und Versickerungsflächen mit heimischen Pflanzen.

Platz könnte auch wieder zurückgebaut werden

Die Grünen-Fraktion im Stadtrat will mit dem Projekt einen Beitrag zur Klimaanpassung durch Entsiegelung und Begrünung leisten. Sie wollen Aufenthaltsqualität erreichen und einen Ort der sozialen Begegnung schaffen. Außerdem sollen ökologische und stadtklimatische Funktionen gestärkt werden. Die Grünen sehen laut Pressemitteilung die Umgestaltung als temporäre Maßnahme, die bei künftiger Bebauung zurückgebaut werden kann – derzeit sei jedoch kein konkreter Baubedarf gegeben. „Ein grüner Stadtplatz verbessert das Mikroklima und schafft Lebensqualität – für alle Generationen“, so Doris Lurz, Referentin für Stadtentwicklung und Ortsbild. (AZ)