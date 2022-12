Wann kommt nach den Feiertagen im Kreis Augsburg die Müllabfuhr?

Es gibt Terminverschiebungen bei der Müllabfuhr im Landkreis nach Weihnachten und Silvester.

Selten stellt sich diese Frage dringender als rund um Weihnachten: "Wann kommt die Müllabfuhr und holt den Rest vom Fest?" Die Antwort für den Landkreis Augsburg fällt so aus: Heiligabend und der 1. Weihnachtsfeiertag fallen auf das Wochenende. Der 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2022) fällt auf einen Montag, wodurch sich die Müllabfuhr um einen Tag nach hinten verschiebt. Der Neujahrstag fällt auf einen Sonntag. Zum Jahresbeginn verschiebt sich die Müllabfuhr somit nur wegen des Feiertags am Freitag, 6. Januar, um einen Tag nach hinten und wird am Samstag nachgefahren. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb mit.

Reklamationen beim Gelben Sack möglich

Wie aber geht es im neuen Jahr weiter? Die Abfuhrtermine bleiben gleich – nur bei Gelben Säcke bzw. Gelben Containerm kommt es zu Änderungen. Im nördlichen Landkreis wird die Abfuhr durch die Firma Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH bewerkstelligt. Im Süden des Landkreises erfolgt die Entsorgung durch die Firma Knettenbrech + Gurdulic Süd GmbH aus Türkheim. Die zuständigen Firmen sind auch für Reklamationen Ansprechpartner. Die Abfuhrtage ändern sich in einigen Ortschaften. Sie finden diese und alle weiteren Abfuhrtermine online im Abfallkalender unter: www.awb-landkreis-augsburg.de sowie in der kostenlosen Abfall-App des Landkreises Augsburg. (AZ)