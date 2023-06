Guter Teamgeist und Training zahlen sich aus

Die vier Meistertrainer aus der Kreisklasse, A- und B-Klasse verraten, warum es die vergangene Saison so gut lief.

Gut zwei Wochen stehen die Meister und Aufsteiger in der Kreis-, A- sowie B-Klasse nun fest und bei einigen wird immer noch gefeiert. In Kleinaitingen gibt es zur Fußballmeisterschaft auch noch den Aufstieg der beiden Damen-Volleyballmannschaften zu feiern. Hier stimmt derzeit laut Fußballabteilungsleiter Johannes Fendt auch die Chemie und die Abteilungen unterstützten sich an den entscheidenden Spieltagen lautstark gegenseitig. Auch rund um den Platz wird laut Fendt schon fleißig für das Projekt Kreisliga gearbeitet. So ziert den Balkon des Sportheims seit Neuestem eine digitale Anzeigetafel, die zusammen mit der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden verwirklicht werden konnte.

Nur ein paar Kilometer entfernt war auch die Saison für den FSV Großaitingen überragend. Ungeschlagen stieg man nach dem Abstieg 2021 wieder in die Kreisklasse auf. Die Reserve aus Schwabegg machte es dagegen zum Ende noch etwas spannend, setzte sich aber dann doch souverän durch und geht in der nächsten Saison die Mission A-Klasse an. Die vier Erfolgstrainer blicken hier nochmals auf die abgelaufene, spannende Saison zurück und machen sich auch für die Zukunft schon Gedanken.

Die Basis, da sind sich alle Coaches einig, waren die guten Trainingsbeteiligungen und der durchwegs gute Teamgeist in den Mannschaften. Johannes Ankermüller vom FC Kleinaitingen war dazu auch begeistert vom Einsatz der Spieler: „Teilweise haben manche sogar am Sonntag Urlaub genommen, um in den Spielen dabei zu sein.“ Auf eine gute Jugendarbeit setzte man in den vergangenen Jahren in Schwabegg. Dies und auch die ausgeglichene Mannschaftsleistung zahlte sich am Ende aus. „Da haben wir einige junge Spieler, die richtig erfolgshungrig sind“, ist sich das Trainerduo Stefan Götz und Stephan Heckel einig.

Großaitingen will neuen Trainer verpflichten

Für Thomas Bock lag ein Grund für die „ungeschlagene“ Meisterschaft des FSV Großaitingen schon in der vorigen Saison: „Da haben wir schon den späteren Meister Kaufering zweimal geschlagen, doch einige Ausfälle konnten wir da noch nicht kompensieren. Der Unterschied in der neuen Saison war dann, dass einige Spieler einen großen Schritt nach vorn gemacht haben und auch die Breite des Kaders verstärkt wurde.“ Und er fügt hinzu: „So gefestigt konnten uns auch die kleinen Unruhen in den letzten vier Wochen, nachdem bekannt wurde, dass man in der neuen Saison nicht mehr mit mir plant, nicht aus der Bahn werfen. Ich bin unglaublich stolz auf die Truppe und sehr dankbar für diese zwei Jahre.“

Eine weitere Erfolgszutat von Johannes Ankermüller ist auch eine gesunde Mischung aus alten Hasen und jungen, hungrigen Spielern. „Gerade in so einem Herzschlagfinale wie in Kaufering ist es gut, wenn wir erfahrene Spieler in ein paar Szenen etwas Ruhe reinbringen und nicht überpacen. Ich glaube, das ist uns über die ganze Saison meist gut gelungen und wir Älteren haben die Jungs auch auf dem Boden gehalten, damit sie nicht allzu leichtsinnig wurden, auch wenn hier und da schon mal Unkonzentriertheiten wie in Fischach oder gegen Untermeitingen vorkamen.“

Für die kommende Saison gilt bei allen drei erst einmal den Klassenerhalt zu sichern. Dazu hat die Reserve von Schwabegg noch eine zweite wichtige Aufgabe: „Als zweite Mannschaft muss es immer das Ziel sein, die Spieler für die „Erste" fit zu machen und sie heranzuführen. Wir haben hier glücklicherweise einen guten und stark verjüngten Unterbau geschaffen“, sagt Stephan Heckel. In Großaitingen steht für die Kreisklasse auch ein neues Trainerduo an der Seitenlinie, aber Thomas Bock sieht hier keine Gefahr: „Ich übergebe ein intaktes Team. Fußballerisch haben die Jungs alles dabei, was man braucht, um in der Kreisklasse zu bestehen. Wenn man sich schnell an das höhere Tempo gewöhnt und das Umfeld bei eventuellen Niederlagen ruhig bleibt, mache ich mir um den FSV Großaitingen in der Kreisklasse keine Sorgen. Für mich selbst hoffe ich, dass ich noch ein gutes Trainer-Angebot bekomme. Ich habe große Lust auch in der kommenden Saison ein Team zu trainieren."

Für Johannes Ankermüller wäre der bisherige tolle Zusammenhalt auch in der Kreisliga wichtig. „Aufhören wird bis jetzt nur Manuel Müller. Er geht in die zweite Mannschaft und wird dort Co-Trainer von Coach Hannes Fendt. Ansonsten bleiben wir Stand jetzt alle zusammen. Was man so hört, haben schon ein paar Spieler signalisiert, zu uns zu kommen. Aber da ist noch nichts spruchreif. Natürlich hängt auch viel davon ab, dass wir verletzungsfrei bleiben, und ich weiß, dass meine Jungs durchziehen, wenn sie fit sind. Wo wir dann nächste Saison stehen, das ist ein großes Fragezeichen. Erste Prämisse ist der Kampf gegen den Abstieg und da werden wir versuchen, möglichst viele Punkte in der Hinrunde zu sammeln, denn ich weiß es schon von unserem ersten Aufstieg 2016, wenn du am Ende nur noch liefern musst, dann verkrampfst du immer mehr. Aber ich trau’ uns aber durchaus auch einen Platz im Mittelfeld zu, wenn natürlich alles passt.“

Bei den Zu- und Abgängen ist Stefan Götz in Schwabegg schon etwas weiter: „Mit Tobias Weihrather kommt nun endlich unsere etatmäßige Sturmspitze nach einer längeren Verletzungspause zurück. Außerdem wird Benedikt Rehm aus der A-Jugend kommen. Um den jungen Spielern noch etwas mehr Erfahrung zur Seite zu stellen, haben sich Peter Ziegler und Joachim Schuster bereit erklärt, in der Reserve mitzuspielen. Leider haben wir mit Matthias Maier auch einen Abgang, der bei seinem Heimatverein in Ettringen den Aufbau einer Herrenmannschaft versuchen möchte.“ Thomas Bock war bei den Planungen in Großaitingen nicht mehr groß dabei: „Die mir bekannten Veränderungen sind eben der neue Spielertrainer Christoph Eberle sowie sein Co-Spielertrainer Erdinc Kaygisiz.“