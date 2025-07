Die Mensa als Plenarsaal: Gymnasiasten (er)leben Demokratie

„Demokratie ist mehr als ein Kreuz auf dem Stimmzettel“, sagte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Wahlrecht nicht nur als Pflicht, sondern als Chance zu sehen, Demokratie aktiv zu gestalten, nahmen Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Jahrgangstufe des Leonhard Wagner Gymnasiums Schwabmünchen zum Anlass, einen Vormittag lang einen Geschäftstag im Bundestag zu simulieren. Das Projektteam um Erik Gruner aus der zwölften Jahrgangsstufe und Julia Zobel-Kind, Lehrerin für Politik und Gesellschaft, organisierte eine Bundestagsversammlung zum Thema „Beratung zum Gesetzentwurf zur Einführung einer allgemeinen Wehr- und Dienstpflicht“. Durch ein gewähltes Bundestagspräsidium, feste Redezeiten und eine realitätsgetreue Sitzverteilung „spielten“ die Oberstufenschülerinnen und -schüler eine Sitzung detailgetreu nach.

Im Vorfeld wurden die Schüler den jeweils im Bundestag vertretenen Parteien zugelost. Diese wählten dann Annika Manger zur Bundestagspräsidentin und Valentin Unterstab zum Bundestagsvorsitzenden. Alle Abgeordneten hatten sich auf ihre Rede im Bundestag vorbereitet, jede Fraktion zudem im Vorfeld der Debatte ein Exposé verfasst. Die Mensa des Schulzentrums wurde zum Plenarsaal umfunktioniert. Und auch wenn es selbst für den „echten“ Bundestag keine ausdrückliche Kleiderordnung gibt, so saßen die frisch gebackenen Politikerinnen und Politiker im Businessoutfit mit ihren akribisch vorbereiteten Reden auf ihren Stühlen.

Vor Beginn des offiziellen Teils hob der scheidende Schulleiter Alexander Pfaffendorf die Bedeutung von Demokratie hervor. Es sei die Verpflichtung aller, die freiheitliche Demokratie zu bewahren. Anschließend erläuterte Annika Manger zum offiziellen Beginn des Sitzungstages die Tagesordnungspunkte.

Echte Abgeordnete kommen als Ehrengäste zu Besuch

Als Gäste hatte das Projektteam zwei Bundestagsabgeordnete eingeladen, die der Einladung zu einer Podiumsdiskussion gerne folgten. Heike Heubach, SPD-Abgeordnete aus Stadtbergen, und Dr. Florian Dorn von der CSU wurden mit großem Applaus der Abgeordneten und Zuschauer begrüßt. Heubach ist als erste taube Abgeordnete seit März 2024 für den Wahlkreis Augsburg-Land im Bundestag, Dorn gehört seit März dem Bundestag an. Souverän führte „Bundestagspräsidentin“ Manger durch die Diskussion, in der beide Politiker ihren Standpunkt zur allgemeinen Wehrpflicht darlegten. Heubach und Dorn waren von den kritischen Fragen der Schüler angetan. Die einstündige kontroverse Diskussion zeigte, wie intensiv und kritisch sich die jungen Erwachsenen im Vorfeld mit dem Thema befasst haben.

Dann folgte die Sitzung des Bundestags. Jede Abgeordnete und jeder Abgeordnete bekam eine Redezeit von drei Minuten, auf deren Einhaltung Bundestagspräsidentin Annika Manger auch penibel achtete und mahnende Worte bei deren Überschreitung sprach. Die Eröffnungsreden wurden von den Fraktionsvorsitzenden der jeweiligen Parteien gehalten, für die sie aus den eigenen Reihen viel Beifall ernteten. Dann folgten die jeweiligen Abgeordneten mit ihren Reden. Sehr spontan fiel die Rede von Sebastian Hartmann von der CDU/CSU aus, der in seinem Vortrag seinen Vorredner Leon Gerlinger (Die Linke) verbal attackierte. Gerlinger wiederum verteidigte seinen Standpunkt vehement. Die Parlamentarier hatten sich allesamt auf ihre Reden akribisch vorbereitet und trugen diese mit großer Sorgfalt vor. Und manchem „Neu-Parlamentarier“ kann spätestens nach der Rede Politiker-Qualitäten bescheinigt werden.

Schüler haben sich mit Leidenschaft eingebracht

Lehrerin Julia Zobel-Kind zog ein äußerst positives Fazit dieses Vormittags: „Alle Schülerinnen und Schüler haben sich in der gesamten Vorbereitung auf diese Veranstaltung mit viel Leidenschaft eingebracht. Aber auch hinter den Kulissen, insbesondere hier hervorzuheben ist das Technik-Team, wurde mit großer Begeisterung und regem Interesse gearbeitet.“ Auch die zuschauenden Schülerinnen und Schüler waren von der Veranstaltung begeistert. Gerade, dass auch „echte“ Bundestagsabgeordnete den Weg nach Schwabmünchen fanden, stieß auf positive Resonanz.

Am Ende des Sitzungstages stand die Abstimmung der Abgeordneten zur Frage einer verpflichtenden Wehr- und Dienstpflicht für alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger an. Die 38 Parlamentarier votierten mit 24 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Schulleitung, das Lehrerkollegium und alle Teilnehmer waren am Ende einstimmig der Meinung, dass eine solche Veranstaltung wiederholt werden muss.