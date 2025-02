Waldumbau im Turbogang

Der Wald im Revier Straßberg der Bayerischen Staatsforsten ist ein anderer geworden: Freie Flächen dominieren jetzt den Westen des Bobinger Stadtteils, der im August 2023 schwer vom Hagel getroffen wurde. Das Extremwetter hatte vor allem Fichten beschädigt. Damit sie nicht zur leichten Beute für Borkenkäfer werden und das Holz noch für Bau und Innenausbau verwendet werden kann, musste schnell gehandelt werden.

40.000 Festmeter Holz und 21.600 neue Bäume bei Bobingen

Tag und Nacht arbeiteten in den vergangenen Monaten mehrere Harvester im Forstrevier. So heißen die schweren Holzernte-Maschinen, die im Minutentakt Bäume fällen können. Etwa ein Drittel der durch den Hagel geschädigten Fläche von insgesamt 250 Hektar, was etwa 350 Fußballfeldern entspricht, war nicht zu halten. Es wurden insgesamt rund 40.000 Festmeter Holz gefällt. Das entspricht normalerweise dem Einschlag von zweieinhalb Jahren im Revier. Gleichzeitig begann die größte Aufforst-Aktion in der jüngeren Geschichte des zuständigen Forstbetriebs Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten. Bislang wurden 21.600 Bäume auf 6,5 Hektar gepflanzt.

Nach einem Kahlschlag werden die Flächen wieder mit unterschiedlichen Waldbäumen bestockt. Foto: Maximilian Czysz

Ausgewählt wurden Vogelkirsche, Bergahorn, Stieleiche, Flatterulme, Roteiche, Edelkastanie und Douglasie. Von jeder Baumart wurde jeweils mehr als ein Hektar in Kleingruppen gepflanzt. Dazu kamen Winterlinden. In diesem Frühjahr sollen weitere fünf Hektar - vorwiegend Laubbaumarten wie Elsbeere, Mehlbeere, Spitzenahorn, Speierling oder Walnuss - dazukommen. Auf einer Versuchsfläche werden außerdem verschiedene Eschenarten gesetzt. Bis 2026 sind weitere 8,5 Hektar Wiederaufforstung geplant.

Die Brombeere macht kleinen Bäumen das Leben schwer

Auch hochgewachsene Eichen-Jungpflanzen wurden gesetzt – sie sind zwar etwas teurer, haben dafür aber bessere Überlebenschancen auf der Freifläche. Die Experten hatten sich bewusst für die teureren, sogenannten Heisterpflanzen entschieden. Sie können wegen ihrer Größe nicht so leicht vom Wild verbissen werden. Erweist sich das Verfahren als erfolgreich, dann hätte es Zukunft bei ähnlichen Schadereignissen, so Mergner. Der Unterschied zu kleinen Pflanzen, die sonst verwendet werden: Werden sie nicht sorgfältig Jahr für Jahr mit dem Freischneider ausgemäht, dann verkümmern sie, während die Brombeere prächtig gedeiht.

Wesentlich wird auf den Freiflächen aber die Naturverjüngung sein, erklären Revierförster Martin Pohl und Silvio Mergner, der Leiter des zuständigen Forstbetriebs Zusmarshausen, bei einem Rundgang. Auf einem Großteil der betroffenen Fläche steht der junge Wald schon in den Startlöchern.

Welche Baumarten im Revier Straßberg wachsen sollen

Was ebenfalls auffällt: Zwischen den freien Flächen im Revier Straßberg befinden sich Bauminseln. Diese bestehen aus Buchen, Eichen, Douglasien oder Lärchen - das sind Baumarten, die mit dem extremen Hagel etwas besser zurechtkamen. Außerdem wurden an einigen Stellen abgestorbene Bäume belassen. Sie bieten als Totholz vielen Tieren einen Lebensraum. In den kommenden Jahren werden vermutlich noch viele Bäume – allen voran Buchen – Stürmen zum Opfer fallen. „Der ein oder andere wird sich dann über das Chaos im Wald wundern, aber es kann auch ein Gewinn sein“, erklärt Pohl. Das gilt auch für mehrere geköpfte Bäume: Die Kronen wurde abgeschnitten, die zurückbleibenden Stümpfe sollen einmal als Baum-Habitate dienen. Eine Praxis, die auch im Bayerischen Wald anzutreffen ist. Auch neue Biotope sind im Revier Straßberg entstanden.

Auf viele Menschen wirke es paradox, meint Mergner. Auf der einen Seite der Kahlschlag, auf der anderen Seite Naturschutz. „Aber genau das ist Forstwirtschaft“, sagt Mergner. Sie soll allen Ansprüchen gerecht werden und bestmögliche Kombinationen anbahnen. „Wir schaffen keinen Urwald, sondern einen Wald für Menschen.“

Geköpfte Bäume: Der Stumpf bleibt stehen, damit dort Tiere einen neuen Lebensraum finden. Foto: Maximilian Czysz

Die Waldgestaltung in Rekordzeit sei eine Chance und eine Herausforderung zugleich, erklärt Revierförster Pohl. Der „Turbo“, der in den vergangenen Monaten eingelegt wurde, um eine Käfer-Explosion zu verhindern, sei eine ganz neue Situation gewesen. Entwarnung gibt es noch nicht: Einige Flächen mit schwach geschädigten Fichten bleiben unter Beobachtung. Unklar sei, ob der Käfer dort noch zuschlägt. Er überwintert in der Regel unter der Borke und kommt dann im Frühjahr wieder zum Vorschein. Das lässt sich leicht beweisen: Wird ein befallener Baum gefällt und eine Larve entnommen, dann ist sie in der Kälte unbeweglich. Nach ein paar Minuten auf der Hand fangen die Beinchen an zu zappeln. Tatsächlich werden die Käfer ab einer Temperatur von 16,5 Grad und einer Lichtdauer von 14 Stunden wieder aktiv.

Modernste Technik: Mit Spezialdrohne und Satellit

Was sich in den vergangenen Monaten gezeigt hatte: „Der genaue Blick des Försters ist immer noch unersetzbar“, sagt Pohl, wenn es darum geht, Schäden zu erfassen. Im Sommer und Herbst wurde im Revier in einem Pilotprojekt auch eine Spezialdrohne eingesetzt. Unterstützung gab es außerdem aus noch größerer Höhe: Mit hochauflösenden Bildern von Satellit Sentinel-2, der in einer Höhe von 786 Kilometern über der Erde kreist, wurden mit Infrarottechnik Veränderungen in der Vegetation erfasst.

Vom Hagel 2023 schwer getroffen: Förster Martin Pohl zeigt auf der Karte die Flächen mit den größten Schäden. Foto: Maximilian Czysz

Eine andere Erfahrung machten die Förster bei Wanderern und Radfahrern. Sie hätten sich „in der heißen Phase sehr diszipliniert verhalten“. Die meisten hätten Verständnis gezeigt, so Pohl. Natürlich habe es auch Kritik an der Aktion gegeben - etwa, weil die Forstwege durch die schweren Maschinen in Mitleidenschaft gezogen. Sie wurden wieder aufgeschottert und präsentieren sich jetzt in einem besseren Zustand als zuvor.