Waldflächen so groß wie Fußballfelder verschwinden

Hermann Stocker, der stellvertretende Leiter des Forstbetriebs Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten, kratzt im Revier Straßberg mit einem Beil am Stamm einer Fichte. Auf der Rinde ist ein rötlicher Pilz zu sehen. Darunter ist das Holz dunkel. Stocker schüttelt den Kopf und sagt: „Der Baum wird absterben.“ Sein Kollege Martin Pohl ergänzt: „Da gibt es keine Rettung.“ Die Feststellung trifft auf tausende Bäume im Staatswald der Reviere Konradshofen und Straßberg zu. In wenigen Wochen jährt sich das schwere Hagelunwetter: Besonders im südlichen Landkreis Augsburg entstanden im August 2023 Schäden in Höhe von mehreren Millionen Euro. Wie sich jetzt herausstellt, wurde auch der Wald in Mitleidenschaft gezogen. Die Folgen sind gravierend.

