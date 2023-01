Bobingen will den Titel holen

Als amtierender Kreismeister fahren die Bobinger mit dem Anspruch nach Günzburg zur Schwäbischen Meisterschaft, den Titel zu holen. Leicht wird das allerdings nicht.

"Wir waren schon zweimal nahe dran, die Schwäbische Meisterschaft zu gewinnen. Zudem haben wir in dieser Hallensaison alle Turniere gewonnen. Darum wollen wir um den Titel mitspielen", sagt Bobingens Trainer Sebastian Jeschek vor der Schwäbischen Meisterschaft im Hallenfußball, die am Samstag in Günzburg stattfindet.

Dass es nicht leicht werden wird, ist dem Bobinger Coach klar. Denn bei so einem Turnier gibt es nur noch gute Mannschaften. "Da darf man sich keine Nachlässigkeiten erlauben. Weil die Auslosung für das Turnier erst spät stattfindet ist es schwierig, sich auf die Gegner einzustellen." In Bobingen werde man erst nach dem letzten Training entscheiden, welche Mannschaft auflaufen wird.

Aber das ändert nichts am eigentlichen Ziel: "Wenn man so ein Turnier gewinnen will, dann muss man in der Lage sein, jeden Gegner zu schlagen", so Jeschek. Dass die Hallenspezialisten aus Bobingen das können, haben sie bereits eindrucksvoll bei der Kreismeisterschaft in Fischach bewiesen, wo sie in einem hochklassigen Spiel den amtierenden Stadtmeister Türkspor Augsburg besiegt haben. Als Vorjahresmeister waren sie zwar bereits für die Schwäbische Meisterschaft qualifiziert, was sie aber nicht daran hinderte, alles zu geben, um den Titel als Kreismeister mit nach Hause zu nehmen. Das Turnier in der Günzburger Rebayhalle beginnt am Samstag, 7. Januar, um 12.30 Uhr.