Viele Derbys in Schwabmünchen

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet am Wochenende wieder die Vorrunde zur Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Schwabmünchen statt.

In der Leonhard-Wagner-Sporthalle (Breitweg 16 in Schwabmünchen) treffen am Sonntag, 11. Dezember, sechs Teams aus dem südlichen Landkreis aufeinander. In der Gruppe 1 spielen der SV Türkgücü Königsbrunn, die SpVgg Langerringen und der SV Schwabegg. In der Gruppe zwei treten der TSV Schwabmünchen, der ASV Hiltenfingen und der FC Kleinaitingen gegeneinander an. Das Turnier, das die Spielvereinigung Langerringen ausrichtet, beginnt um 13.30 Uhr. Die Halbfinal-Spiele finden um 16.10 und um 16.40 Uhr statt, das Finale beginnt um 17.15 Uhr.

Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Finalrunde der Landkreismeisterschaft, die am 18. Dezember ab 10.30 Uhr in der Fischacher Staudenlandhalle im K.-o.-System stattfindet. "Um 16 Uhr wird an diesem Tag in Katar das Finale der Weltmeisterschaft angepfiffen", erklärt Speilleiter Torsten Zimmermann diesen ungewöhnlichen Termin.

Von der Landkreis-Endrunde qualifizieren sich wiederum die vier Halbfinalisten für das Finale um den "Lotto Bayern Cup" im Fußball-Kreis Augsburg. Diese findet am 30. Dezember ab 18 Uhr ebenfalls in der Fischacher Staudenlandhalle statt. Die anderen vier Teilnehmer kommen aus der gemeinsamen Finalrunde der Stadt Augsburg mit dem Landkreis Aichach/Friedberg, wo keine eigenen Meisterschaften zustande kamen.

TSV Bobingen beim Landkreisfinale dabei

Bei den Endrunde Fischach ist auf jeden Fall der Titelverteidiger TSV Bobingen am Start. Der trat am vergangenen Wochenende zur Vorrunde in Diedorf an. Der Bezirksligist und Rekord-Landkreismeister machte mit zwei klaren 5:1-Siegen gegen den TSV Leitershofen und die SpVgg Auerbach/Streitheim den Gruppensieg klar. Auch im ersten Halbfinale dominierte der TSV Bobingen und ließ beim klaren 4:1 dem A-Klassisten SV Gessertshausen keine Chance. Im Endspiel gab es ein 3:2 gegen Diedorf.

Außerdem finden am Samstag, 10. Dezember, in der LWS-Halle in Schwabmünchen zwei Jugendturniere zur Kreismeisterschaft statt, die die JFG Singoldtal ausrichtet. Um 9 Uhr beginnt das Turnier der D-Junioren. Die Teilnehmer: JFG Singoldtal, TSV Schwabmünchen, FC Augsburg Hochzoll, SG SSV Bobingen, JFG Schmuttertal, Schwaben Augsburg, SF Bachern. Um 14.30 Uhr starten die A-Jugendlichen mit folgenden Teams: TSV Bobingen, TSV Zusmarshausen, JFG Singoldtal, TSV Friedberg, DJK Göggingen, JFG Schmuttertal, SG SSV Obermeitingen/SVHurlach.

Lesen Sie dazu auch