Schwabmünchens B-Jugend ist Bayerischer Meister

Die weibliche B-Jugend des TSV Schwabmünchen sichert sich dre Bayerische Handball-Meisterschaft. Nun ist noch mehr drin.

Mit einem überzeugenden 16:22 Auswärtserfolg beim HC Forchheim sichert sich die weibliche B-Jugend des TSV Schwabmünchen die Bayerische Meisterschaft und das direkte Ticket für das Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft.

Die Dramaturgie meinte es gut und so trafen am letzten Spieltag mit dem HC Forchheim und dem TSV Schwabmünchen die beiden bis dato besten weiblichen B-Jugendmannschaften aus Bayern aufeinander, um im direkten Vergleich den diesjährigen Meistertitel auszuspielen. Erfreulicherweise hatte der Gastgeber im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel für das hochklassige Mädchen-Handballspiel gerührt, sodass die beiden Teams mit Hallensprecher, Einlaufprozedere und rund 250 Zuschauern ein absolut würdiger und stimmungsvoller Rahmen erwartete.

Trotz spürbarer Anfangsnervosität entwickelte sich von der ersten Minute an ein intensives Spiel, bei dem sich zunächst keines der Teams entscheidende Vorteile erarbeiten konnte. Ab der zehnten Minute beim Spielstand von 4:5 rührte die sehr offensive 3:2:1 Deckung der Gelb-Blauen dann aber zunehmend Beton an. Bis zur Halbzeit ließen die Schwabmünchnerinnen so, auch dank der Unterstützung der gut aufgelegten Lara Rettermeier zwischen den Pfosten, lediglich noch ein Tor zu und gingen mit einer 10:5-Führung in die Kabinen.

Starke Abwehrleistung des TSV Schwabmünchen

Nach der Halbzeit dominierten die Gelb-Blauen gestützt auf eine tolle Abwehrleistung weiterhin das Spiel und kamen nach einem zwischenzeitlichen 17:9 nie mehr wirklich in Gefahr. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr, schließlich hat man sich mit dem Sieg nicht nur den Bayerischen Meistertitel, sondern auch die Teilnahme am Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft gesichert. "Ich bin sehr stolz auf mein Team", gab Coach Lars Lammich nach dem Spiel zu Protokoll. "Diesen Erfolg haben sich die Mädels in den letzten Jahren hart erarbeitet und können nun die verdienten Früchte ernten."

Mit dem zweiten Bayerischen Meistertitel und zwei Vize-Meisterschaften innerhalb von vier Jahren schreibt der TSV Schwabmünchen die Erfolgsgeschichte im weiblichen Jugendbereich weiter fort und fiebert nun dem Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft entgegen. Am ersten Mai-Wochenende geht es dabei zunächst in den Nordosten der Republik, wo mit Sicherheit ein namhafter Gegner wartet. Zwei Wochen später steht dann das Rückspiel in Schwabmünchen an.

Bayerischer Meister 2021/22 sind: Kim Bartosch (1), Julia Franz (3), Julika Birnkammer (6), Sophie Hertle (TW), Lea Lammich (4), Sesil Incidelen, Lara Rettermeier (TW), Luisa Merkle (1/1), Cosima Würdinger (4/3), Janine Schanda, Lisa Lammich (3), Daniela Jakob, Somma Dieterich, Franziska Scheraus, Johanna Roth und Antonia Bloch (TW) sowie Yvonne Siller, Claudia Pribil und Lars Lammich (Trainer-Team)